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Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Aydın, tercihini yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafları için kullandı.

Fotoğrafları seçerken zorlandığı dile getiren Aydın, dünyanın her yerinde mazlumların uğradıkları zulmü dünyaya duyuran AA ekiplerine teşekkürler etti.

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Yılın Fotoğrafları Prof. Dr. Mahmut Aydın Samsun Üniversitesi

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