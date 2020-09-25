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Samsun’da 1 kilo 398 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda K.Ç.’nin ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satış yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu şahsın ikametinde ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 398 gram esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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