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Samsun’da 2 kardeş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

31.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şüpheli şahısları takibe aldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şüpheli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile birlikte Ü.Ç. (46), kardeşi R.Ç. (38) ile A.S.’yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.Ç. ve kardeşi R.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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