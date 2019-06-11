Samsun’da 315 aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 81 bin 239 kişinin GBT kaydı sorgulandı ve 315 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs 2019-1 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 81 bin 239 kişinin GBT kaydı sorulmuş(Polcep+Utp), 315 aranan şahıs yakalanmış, 81 bin 950 araç kontrol edilmiş, 28 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış, 739 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem

yapılmıştır” denildi.

Çalışmalar kapsamında, 24 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 9 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca, 132 adet kesici ve delici alet, 172,63 gram esrar maddesi, 391,65 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1009,6 skank, 10 kök kenevir, 182 adet ectacy (uyarıcı hap), 69,84 gram kokain, 33 bin 614 adet sentetik ecza, 5 bin 405 paket kaçak sigara, 31 adet sahte 100 Amerikan Doları, bin 209 çeşitli emtialar ele geçirildi.

49 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmasına de değinilen açıklamada, “İşlem yapılan 55 şüpheli şahıstan, 49 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklanmış, 19 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 28 şüpheli şahıs Savcılık kararı ile serbest bırakılmış, 6 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

