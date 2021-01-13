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Samsun’da 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

13.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 4 yaşındaki çocuğun oyun oynarken süte fare zehri katması sonucu sütten içen kendisi ile birlikte annesi ve kardeşi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Karadoruk Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 4 yaşındaki çocuğun oyun oynarken süte fare zehri katması sonucu sütten içen kendisi ile birlikte annesi ve kardeşi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Karadoruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Z.Y. ile M.K.Y.(4) ve B.Y.(2) içtikleri sütten zehirlendi. Zehirlenen anne ve çocukları Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda zehirlenen çocuklardan M.K.Y.’nin annesinin hazırlamış olduğu süte oyun oynarken yanlışlıkla evde bulunan fare zehrini karıştırdığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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