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Samsun’da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:06 | Son Güncelleme

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararına ’65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına’ ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir” denildi.Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararına ’65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına’ ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir” denildi.
Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.

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