HABER

Samsun’da bonzai üretimiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Samsun’da bonzai üretilen mekana düzenlenen operasyonda 2 kilo 421,54 gram bonzai ile yakalanan zanlı, mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bonzai üretimiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Samsun’da bonzai üretilen mekana düzenlenen operasyonda 2 kilo 421,54 gram bonzai ile yakalanan zanlı, mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arz ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada, M.Ş. ve F.A. isimli şahısların bir adresi uyuşturucu madde çoğaltım merkezi olarak kullandıkları ve irtibatta oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiler elde etti. Narkotik polisince söz konusu adrese yapılan operasyonda, 3 paket halinde toplam 2 kilo 421,54 gram bonzai, FUBINACA (sentetik bonzai maddesi) olduğu değerlendirilen 165,61 gram sıvı madde, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen filtreli halde 1 adet gaz maskesi, uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanıldığı değerlendirilen 3 şişe halinde toplam 987,04 gram sıvı madde, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda eldiven, bone, maske ve poşet, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Çöp konteynerinde ’cenin’ alarmı takma diş ve kanlı bez çıktıÇöp konteynerinde ’cenin’ alarmı takma diş ve kanlı bez çıktı
Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (3)Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.