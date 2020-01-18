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  4. Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetten serbest bırakılırken, 11'i sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Irak uyruklu R.H.S.S. (36), karısı S.A.A.A. ve kardeşi S.H.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan cesedin Kareem Jabbar Salman Al Zabara (59) ait olduğu, cinayetin gasptan dolayı işlendiği tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen testere ve odun kesme motoru zinciri, öldürülen kişiye ait ikamet anahtarı, banka dekontları ve yanmış cüzdana da ekiplerce el konulduğu öğrenildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta 6 gün önce akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde parçalanmış ceset bulmuştu.

Polisin yürüttüğü çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşette tespit edilmişti.

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