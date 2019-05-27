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Samsun’da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 11 gün önce Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 11 gün önce Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 1 kişi mahkemece sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken yaşı 18’den küçük 1 şüpheli ise savcıya ifade verdikten sonra, 7 DEAŞ şüphelisi de savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
11 gündür gözaltında bulunan M.O.O.A.H., O.J.A.A., M.S.A.A.A., A.S.A.A.A, S.K.S.A.A., A.H.A.A.J., S.A.F.F. ve S.M.H.A.H. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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