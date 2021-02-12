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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

12.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da jandarma tarafından, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir adrese 3 gün önce sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Samsun’da jandarma tarafından, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir adrese 3 gün önce sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.A.M.M.(38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hard disk, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet sim karta incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca evde gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.
Jandarma TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan A.A.M.M., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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