HABER

Samsun'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.

Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

PARTNERBoşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!Boşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!
Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldıOsmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Samsun'da eğitime kar engeli Tekkeköy

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.