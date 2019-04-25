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Samsun’da ekmeğe gramaj zammı geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun’da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.Ekmeğe daha önceden zam yapılması gerektiğinin altını çizen Hacı Eyüp Güler, “Una zam geldi.

Samsun’da ekmeğe gramaj zammı geliyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun’da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.
Ekmeğe daha önceden zam yapılması gerektiğinin altını çizen Hacı Eyüp Güler, “Una zam geldi. Sadece ekmek deyip geçmemek lazım. Un fiyatlarının yanında birçok masraf kalemine de zam geldi. Durum böyle olunca da ekmek fiyatlarında güncelleme yamak lazım. Türkiye’deki ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak sabırlı olduk. Fırıncılarımıza da sabırlı olmasını söyledik. Biz bu zammı bekletirken, diğer illerde ekmeğe zam yapıldı. Fiyatı SESOB belirliyor ama bakanlıktan görüş almamız gerekiyor. Aradan seçim de geçti. Şu konumda zararına ekmek satıp da fırınları kapatacak halimiz yok. Samsun Valimiz ve fırıncılarımız ile istişare ederek bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı bakanlığa bildireceğiz. Görüşü alınca da fiyatları uygulayacağız. İstanbul, Ankara ve Sakarya’da şu anda zam uygulanıyor. Yakın zamanda ekmek fiyatlarını ortaya koyacağız” dedi.

“Ekmeğin kilosu 5 liradan 6,5 liraya çıkacak”
Fiyat artışı yapmadan gramaj düşürerek bir zam yapmayı planladıklarını ifade eden Güler, şunları söyledi:
“Fiyat tarifemiz bakanlığa yarın gidecek. Vali beyle de görüşme gerçekleştirdik. Unun çuvalını 80 liraya alıyorduk bayağı bir zam geldi. Aynı fiyatta kalsa zam yapılmayabilirdi. Senelerdir Samsun’da ekmeğin kilosunu 5 liradan sattık. Bunun kilosunun 6,5 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda 300 gram ekmeği 1,5 liradan satıyoruz. Bu süreçten sonra 250 gram ekmeği 1,5 liradan satmayı düşünüyoruz. Fiyat arttırmayıp, gramaj düşürme yöntemine gideceğiz. Ekmeğe zam yapıldığı zaman vatandaşlar hükumet yaptı zannediyor. Halbuki hükumet yapmıyor. Önceden bu kararı yönetim kurulumuzla birlikte alıyorduk. Şimdi ise federasyondan, bakanlıktan, vilayetten ve belediyelerden görüş alıyoruz. Herkesin gönlünü alarak bu işi yapmaya çalışıyoruz.”
Samsun’da şu anda 300 gram ekmek 1,5 liradan satılıyor.

Samsun’da ekmeğe gramaj zammı geliyor

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