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Samsun’da esrarla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

Samsun’da 8,5 kilo esrarla yakalanan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Çatalçam mevkiinde meydana geldi.

Samsun’da esrarla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun’da 8,5 kilo esrarla yakalanan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Çatalçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D., A.Ç. ve M.G.’yi yaklaşık 8,5 kilo esrarla yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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