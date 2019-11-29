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Samsun’da FETÖ’den 7 rütbeli askere adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 rütbeli asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik 3 gün önce Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi.

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 rütbeli asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik 3 gün önce Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16’sı muvazzaf rütbeli asker, 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi 3 gün önce, 4 kişi ise önceki gün, 3 kişi de dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 7 rütbeli asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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