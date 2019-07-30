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Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen C.C. yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi mahrem imam Samsun

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