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Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Aralarında örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aranan 6 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda aranan şüpheliler Halil İbrahim Ç, Muhammed B.G, Abdurrahman Ö, Nezime Ö, Kadriye K. ve Büşra A. yakalandı.

Şüphelilerden Amasya Sulh Ceza Hakimliği ve Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan, 2 ByLock abonelik kaydı tespit edilen Abdurrahman Ö'nün örgütün Amasya'daki "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen Halil İbrahim Ç'nin ise Bank Asya'da katılım hesabı, örgütle iltisaklı dernek üyeliği ve müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu belirtildi.

Zanlılardan Muhammed B.G. hakkında Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek yetkisizlikle dosyasının Samsun'a gönderildiği, Merzifon Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ve 2 ByLock kullandığı belirlenen Nezime Ö'nün de Milli Eğitim Bakanlığı personeliyken ihraç edildiği öğrenildi.

Kadriye K. hakkında ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki yakalama emri bulunduğu, iki ByLock kaydı tespit edildiği belirtildi.

Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve ByLock kaydı olan Büşra A'nın üzerinde sahte kimlik bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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