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Samsun’da gasp iddiasına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

Samsun’da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da gasp iddiasına 4 gözaltı

Samsun’da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. polise şikayette bulunarak marketine gelen şahısların önce kendisinden 10 bin lira para istediğini, daha sonra da "Sana burada iş yaptırmayız" diyerek silah gösterip iki kerede toplam bin lira parasını aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.A., A.A., H.Ş. ve O.K.’yi gözaltına aldı. O.A.’nın evinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

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