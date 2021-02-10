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Samsun’da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

10.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Samsun’da define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Bakacak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Bakacak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucu define aramak izin kaçak olarak kazı yapan A.T.(50), E.A.(54), K.A.(45), Ş.T.(58) ile O.G.’yi (46) suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet dedektör, 1 adet garmin GPS cihazı, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet dürbün, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet kulaklık ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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