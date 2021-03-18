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Samsun’da kaçak sigara mamulleri ele geçirildi

18.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da polis ekipleri tarafından kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir kişinin aracında ve ikametinde arama yaptı.

Samsun’da kaçak sigara mamulleri ele geçirildi

Samsun’da polis ekipleri tarafından kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir kişinin aracında ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kompresör, 1 adet kompresöre bağlı tütün sarma makinesi, 1 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 120 adet boş sigara sarma paketi, 18 bin 800 dal boş makaron, 4 bin dal doldurulmuş makaron, 28 kilo açık kıyılmış tütün, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında "5607 sayılı Yasa’ya muhalefetten" yasal işlem başlatıldı.

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