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Samsun’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

24.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Samsun’da polis bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Samsun’da polis bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi. U.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada, 26 bin 280 dal doldurulmuş makaron sigara, 10 bin 600 adet sigara kutusu, 15 paket değişik markalarda 1 kilogramlık bandrolsüz tütün ve 10 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
E.Ö. ve U.Ö. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

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