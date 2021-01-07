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Samsun’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

07.01.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde ve iş yerine ait depoya operasyon düzenledi.

Samsun’da bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde ve iş yerine ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 paket açılmış vaziyette kıyılmış tütün, 52 bin 880 dal makaron sigara, 80 adet sökülmüş bandrol ve 70 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten yasal işlem yapıldı.

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