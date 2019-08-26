HABER

Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Köprünün kara yoluyla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu üzerinden geçerken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün karayla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme Çayı üzerinde Çay ile Fenk mahallelerini bağlayan köprünün karayla bağlandığı bölümünde çökme meydana geldi.

Bu sırada köprüden geçen Mustafa ve Mehmet Kavak çöken bölümden düştü.

AFAD görevlilerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çökme sırasında köprünün girişindeki 34 FV 5313 plakalı minibüste de yan tarafa düşmesi sonucu hasar oluştu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede Terme Belediyesine ait yapı ile YEDAŞ'a ait trafonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Sivas ve Tokat'ta Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisiSivas ve Tokat'ta Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi
Sivas’ta kadına şiddet, bu kez avukat şiddet gördüSivas’ta kadına şiddet, bu kez avukat şiddet gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü göçmesi Samsun Terme Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.