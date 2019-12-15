Samsun'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Ferhat Akyol'un kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Akpınar Mahallesi yayla girişi mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki Nurcan Bülbül (40), çocukları Rasim (10) ve Burhan (15) ile akrabaları Gül Bülbül (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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