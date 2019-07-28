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Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dinler (25) idaresindeki 60 HT 284 plakalı motosiklet, yolun sağındaki refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Dinler olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette yolcu olarak bulunan Yavuz Gün (22) ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yavuz Gün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Dinler’in lokantacı, Yavuz Gün’ün ise berber olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü

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