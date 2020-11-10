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Samsun’da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

Samsun’da 2020 yılında kazalarında azalma meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Samsun il genelinde 2019 yılının 10 aylık döneminde 19 ölümlü, 2 bin 202 yaralanmalı, 2 bin 793 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Samsun’da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

Samsun’da 2020 yılında kazalarında azalma meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun il genelinde 2019 yılının 10 aylık döneminde 19 ölümlü, 2 bin 202 yaralanmalı, 2 bin 793 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 73 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 659 kişi de yaralandı.
2020 yılın ilk 10 ayın da ise 8 ölümlü, 2 bin 059 yaralanmalı, 2 bin 702 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların sonucunda 47 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 277 kişi de yaralandı.
2019 ve 2020 yılı istatistikleri mukayese edildiğinde ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandı.

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