HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Samsun’da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

24.11.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Samsun’da, korana virüsün ortaya çıkmasının ardından pandemi kurallarına uymayın 250 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve 17 kişi hakkında ise dava açıldığı ortaya çıktı.Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili Samsun’da Nisan ayından bu yana gerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden gerekse karantina kurallarını ihlal ettikleri öğrenilen toplam 250 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Samsun’da, korana virüsün ortaya çıkmasının ardından pandemi kurallarına uymayın 250 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve 17 kişi hakkında ise dava açıldığı ortaya çıktı.
Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili Samsun’da Nisan ayından bu yana gerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden gerekse karantina kurallarını ihlal ettikleri öğrenilen toplam 250 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında ’bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195/1 maddesi gereği soruşturma başlatıldığı ve 17 kişi hakkında ise asliye ceza mahkemelerinde dava açıldığı kaydedildi.

Samsun’da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'
Koronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlarKoronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlar

En Çok Okunan Haberler

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Bahçeli'den çok sert 'Cumhur İttifakı' mesajı

Bahçeli'den çok sert 'Cumhur İttifakı' mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

AB'den Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama

AB'den Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında

Palu ailesi yeniden hakim karşısında

24 ölümlü kazanın araç sahibi yeniden yargılanıyor

24 kişinin hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme!

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.