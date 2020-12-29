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  4. Samsun’da sahte alkol operasyonunda 5 ton 856 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da sahte alkol operasyonunda 5 ton 856 litre etil alkol ele geçirildi

29.12.2020 20:05 | Son Güncelleme:
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Samsun’da yapılan sahte alkol operasyonda 5 ton 856 litre etil alkol, kaçak içki ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının koordinesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olacağından bu durumu fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ortamlarda alkollü içki piyasaya sürecekleri ve son dönemlerde meydana gelen alkollü içki zehirlenmesi şüphesine bağlı olarak ölüm olayları gerçekleştiğinden bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Alkol Operasyonu" düzenlendi.

Samsun’da yapılan sahte alkol operasyonda 5 ton 856 litre etil alkol, kaçak içki ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının koordinesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olacağından bu durumu fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ortamlarda alkollü içki piyasaya sürecekleri ve son dönemlerde meydana gelen alkollü içki zehirlenmesi şüphesine bağlı olarak ölüm olayları gerçekleştiğinden bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Alkol Operasyonu" düzenlendi. Bu kapsamda Samsun’da da Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesi ve personeliyle birlikte merkez ve dış ilçe personelinin de katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda alkollü içki satışı yapan toplamda 133 iş yeri, 54 ekip ve 139 personel ile birlikte denetlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şişe kaçak sahte içki, 5 bin 856 adet 1 litrelik toplam 5 ton 856 litre etil alkol, bin 609 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Toplamda 8 iş yerine ve 3 şahsa 5607 SKM’den adli işlem, 5 şahsa da 4733 SKM’den idari işlem yapıldı.

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