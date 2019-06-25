Samsun’da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



