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Samsun'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Samsun'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Derbent Barajı yakınındaki asfalt şantiyesi önünde sulama kanalından su alan Mahmut Göçmen (65), ayağının kayması sonucu kanala düştü.

Sürüklenmeye başlayan Göçmen'i gören vatandaşlar, kurtarma ekiplerine bilgi verdi.

Çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ileride Göçmen'in cansız bedenine ulaştı.

Göçmen'in sudan çıkarılan cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Bafra boğulma sulama kanalı

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