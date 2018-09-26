Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Eroğlu (44) idaresindeki 48 LU 653 plakalı otomobil, Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde karşı yönden gelen Kadir Bolat (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Eroğlu'nun kullandığı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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