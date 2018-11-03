HABER

Samsun'da traktör devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Samsun'da traktör devrildi: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ali Ak'ın (45) kullandığı 55 HP 606 plakalı traktör, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki çocukları Taha (11), Tamer (21) ve Leman Ak (21), ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kocaeli'de asker uğurlama konvoylarına ceza yağdıKocaeli'de asker uğurlama konvoylarına ceza yağdı
Şanlıurfa'da Şehit Semih Korkut'un adının verildiği kütüphane açıldıŞanlıurfa'da Şehit Semih Korkut'un adının verildiği kütüphane açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun traktör Vezirköprü

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa mesafede yolcu almayan taksi trafikten men edildi

Kısa mesafede yolcu almayan taksi trafikten men edildi

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.