HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

04.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da 555 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 555 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.E. ve M.Ş.’yi 555 adet sentetik ecza ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.E. ve M.Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Muğla'da korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'

Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.