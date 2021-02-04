Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da 555 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.E. ve M.Ş.’yi 555 adet sentetik ecza ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.E. ve M.Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

