Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı-koca gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar doğrultusunda müşterek hareket ederek irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen G.G. ve karısı Ö.G.’nin evlerine ve araçlarına operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır 20 paket halinde 18,76 gram esrar maddesi, 3 paket halinde 45 gram esrar maddesi,31 kapsül sentetik ecza, 1 kök dişi Hint kenevir bitkisi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ve çok sayıda kağıt parçaları, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 405 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

