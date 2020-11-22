HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

22.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada 2 kişide 22,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 10 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli iki şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen Iraklı A.M.N.A.R. isimli şahsın Denizevleri Mahallesi’nde kaldığı otel odasında yapılan aramada, 0,77 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Irak uyruklu şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Özel hastanelerde koronavirüs testi 500 lira mı? Fatih Altaylı'dan sonra tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı

Özel hastanelerde korona testi 500 lira mı? Olay yaratan iddia

Kayseri'de tramvaylarda koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!

Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

Korona partisine polis baskını!

Korona partisine polis baskını!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.