HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

30.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Kazandere mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görmek Mert K. idaresindeki 55 ACS 772 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrularak yolun sağındaki su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı. Kazada Yunus Emre D. (18) ile Sefa Ç. (18) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Türkiye Gazetesi yazarı koronavirüs nedeniyle vefat ettiTürkiye Gazetesi yazarı koronavirüs nedeniyle vefat etti
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

'Kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu etkisiz hale getirildi

Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi

Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Türkiye Gazetesi yazarı koronavirüs nedeniyle vefat etti

Hangi ilde kaç vaka var? Haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Hangi ilde kaç vaka var?

Son dakika! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İzmir depreminde 37 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı

İzmir depreminde 37 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.