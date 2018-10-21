Samsun'daki hastane yangını

Yangının, hastanenin 5. katındaki tek kişilik odalardan birinde başladığını ve yayıldığını ifade eden Oruç, "Kısa sürede duman şeklinde servise yayılıyor. Bizim personelimiz çok hızlı davranarak hastalarımızın çok kısa sürede tahliyesini sağladıktan sonra yangına müdahale ediyorlar. Yapılan müdahaleyle yangını kontrol altına alıyorlar. İtfaiye ekipleri de yangının kalan kısmını söndürüyorlar. Bu süreçte 6 personelimiz ve bir hastamız dumandan etkilendi. Bu hastalarımız hızlıca hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde dün gece çıkan ve biri hasta 7 kişinin dumandan etkilendiği yangının, yaklaşık bir hafta önce yangın tatbikatı eğitimi alan hastane personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

Oruç, hastaların tedavilerinin ardından gece taburcu edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

- Hastanede bir hafta önce yangın tatbikatı yapılmış

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü yangın sonrası iki oda ve koridorda hasar oluştuğunu, olayda can kaybı ve yaralanma olmayışının sevindirici olduğunu ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Geçen hafta burada bir yangın tatbikatı yapmıştık, personelimiz yangına hazırdı. Onların almış oldukları eğitim, yangına ilk müdahalede ve hastaların tahliyesine kadar çok faydalı oldu. Bu anlamda canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. El birliğiyle hastalarımızı yeniden servislerine yatırdık. Kısa bir süre önce yangın tatbikatı yapmış olmamız bu yangını bu kadar kısa ve hasarsız olarak atlatmamızın en büyük nedeni. Bundan sonraki süreçte de eğitimlerimiz devam edecektir. "

Oruç, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından servisin yeniden açılacağını söyledi.

Hastanelerinde 237 hastanın bulunduğunu, yangının çıktığı serviste ise 26 hastanın olduğunu anlatan Oruç, "yangın sonrası hastaneden hasta kaçtığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, toplanma alanında toplanan hastaların daha sonra eksiksiz olarak servislerine yatırıldığını sözlerine ekledi.

