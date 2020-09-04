Samsung, 1000 dolarlık tabletini tanıttı

Samsung, tablet sektörüne bomba gibi bir giriş yapmak için kolları sıvamış durumda. Güney Koreli firma, 5G destekli tableti ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak 5G’nin bir maliyeti olduğu için Galaxy Tab S7 Plus 5G adı altında üretilen bu tablet maalesef ki yüksek fiyatı ile kullanıcıları biraz üzüyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 PLUS 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

1.000 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacak olan tablette 12.4 inç büyüklüğünde 1752 x 2800 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm’un 2020 yılı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 Plus‘tan alan tablette 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor.

256 GB dahili depolama birimi ile gelen tablet, 1 TB’a kadar microSD kart desteğine de sahip. 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera ile gelen tablette 10.090 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli batarya yer alıyor.

Türkiye’de satışa sunulması beklenmeyen tabletin, Avrupa ve Amerika’da da bu fiyatı ile satması çok zor görünüyor. Hele ki karşısında iPad Pro gibi bir rakip varken bu modelin pek tercih edileceğini düşünmüyoruz.

PUBG Mobile yasaklandı! Peki neden?

