Samsung bu sefer kısmayacak!

Samsung’un uzun zamandır konuşulan bütçe dostu amiral gemisi modeli çok yakında gelecek. 2020’nin son çeyreğinde satışa sunulacak olan Galaxy S20 FE hakkında bugün artık en net bilgiler geldi diyebiliriz. Görünüşe göre Samsung, ana modelden fazla özellik kırpmasına gitmeyecek.

SAMSUNG GALAXY S20 FE'DEN NE BEKLİYORUZ?

Galaxy S20 FE’de 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran yer alacak. İşlemci tarafında 5G ve 4G olmak üzere iki farklı yol izleyecek olan Samsung, 4G modelinde Exynos 990 ve 5G modelinde ise Snapdragon 865 yonga setine yer verecek.

Her iki sürümde de 8 GB LPDDR4X RAM kullanacak olan Güney Koreli firma kamera konusunda ise ana modele göre biraz kırpma yapacak. Telefonun arka tarafında 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera ve ön tarafında 10 Megapiksellik kamera kurulumu yer alacak.

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi güncel teknolojileri destekleyecek olan telefonun 800 dolar bandını aşmayacağı söyleniyor.

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