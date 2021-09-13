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Samsung Business Edition dizüstülerini duyurdu

13.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpkı Microsoft Surface for Business gibi, Galaxy Book Business Edition ve Galaxy BookPro Business Edition da orijinal modellere benziyor ancak Windows 10 veya Windows 11 işletim sisteminin Pro sürümünü çalıştırıyor.

Samsung Business Edition dizüstülerini duyurdu

Windows 10 Pro’nun (veya Windows 11 Pro’nun) dahil edilmesi, cihazların daha iyi güvenlik ve yönetimle ilgili daha fazla özelliğe sahip olduğu anlamına geliyor. Cihazlar Intel’in 11. nesil işlemcileri tarafından desteklenmektedir ve Intel Eco sertifikalı.

Farkında olmayanlar için Galaxy Book ve Galaxy BookPro, 13,3 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutunda geliyor. Her ikisi de 16:9 en boy oranına sahip Full HD ekran çözünürlüğüne sahip. Ancak dizüstü bilgisayarlar, ekranda parlak ve canlı renkler sunan Super AMOLED ekran ile geliyor.

Fiyatlandırmaya gelince, Samsung GalaxyBook, Intel Core i5 işlemci ve 16GB RAM içeren 15.6 inçlik model için 899 dolara mal oluyor . Öte yandan, 13,3 inç ekranlı Pro modeli 1.099 dolardan, 15,6 inçlik model ise 1.199 dolardan başlıyor. İki çeşidi vardır – Core i5 / 8GB / 512GB ve Core i7 / 16GB / 256GB. Bu yeni Business Edition dizüstü bilgisayarlar artık satın alınabilir.

İlgili bir haberde, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlar için baskı yapmasının ardından şimdi de Samsung Galaxy Book Fold 17 olarak adlandırılması muhtemel katlanabilir bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmek üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihaz, SID 2021’de bir konsept olarak görücüye çıkmıştı ve şu anda geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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