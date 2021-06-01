Samsung cihazlarına Microsoft dopingi

Bu özelliklerden biri, belirli Samsung Galaxy telefonlarının bir Windows bilgisayara bağlandığında aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmasını sağlayan Microsoft App uygulaması olduğunu söyleyelim. Bu özellik bazı temel Samsung modellerinin desteklediğini söyleyelim. Bu cihazlar firmanın üst segment dediğimiz bazı serilerin temel modellerinden ibaretti. Şimdi ise bu anlaşma bu ortaklık bir tık ileriye giderek, birçok yeni cihazın bu uygulamayı desteklemesini sağlayacak.

Ocak ayında duyurulduğunda çoklu uygulama çoklu görev özelliği Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Fold 2 , Galaxy Z Flip / Z Flip 5G , Galaxy S20 5G serisi ve Galaxy S21 serisi ile sınırlıydı . Şimdi MSPoweruser , Microsoft ‘un listeye birkaç cihaz daha eklediğini bildiriyor.

Gelen haberlere göre, kullanıcıların bilgisayarlarının Windows 10 Mayıs 2020 veya sonraki bir güncellemesini çalıştırması ve ayrıca bilgisayarlarının ve Samsung Galaxy cihazının aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerektiğini bildiriyor. Bu durum ile beraber istenilen transfer ve cihaz kontrolü sağlayabilmiş olacak.