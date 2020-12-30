Samsung çok yakında Galaxy S21 için etkinlik düzenleyebilir

Samsung’dan büyük olasılıkla 14 Ocak’ta resmi bir Samsung Galaxy S21 duyurusu göreceğiz. Ancak WinFuture’un bir dizi ayrıntılı spesifikasyonu ve önceki sızıntıları sayesinde, duyuruya kadar telefon hakkındaki her şeyi öğrenmiş olacağız gibi görünüyor.
WinFuture’dan gelen sızıntı, cihazın kenarları etrafında hafifçe kıvrılan ekranlardan tamamen düz panellere geçiş ve telefonun kenarlarında eriyen yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısı gibi daha önce ortaya çıkan bazı ayrıntıları doğruluyor.
WinFuture, önceki Galaxy modellerinde kullanılan 3200 x 1440 ekran çözünürlüğüne kıyasla hem S21 hem de S21 Plus için biraz daha düşük olan 2400 x 1080 ekran çözünürlüğünün kullanılacağını belirtiyor. Sızıntılara göre S21 6,2 inç büyüklüğünde 421 ppi değerli bir ekrana ve Plus modeli ise 6,7 inç büyüklüğünde 394 ppi değerli bir ekrana sahip olacak. Her iki model de 120 Hz tazelemeye destek verecek.
Kağıt üzerinde, yeni modeller için ana kamera modülü S20 ve S20 Plus tarafından kullanılanla aynı görünüyor. Bu modeller 12 megapiksel 1 / 1,76 inç sensör ve optik sabitleme özelliğine sahip f / 1,8 26 mm ana lens + 12 megapiksel ultra geniş + 10 telefoto lens şeklinde konumlandırılabilir.
Kamera özelliklerinin dışında, S21, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ile gelecek gibi görünüyor. İddialara göre S21 Plus ise 4.800 mAh batarya ile beslenecek. Exynos 2100 / Snapdragon 888 yonga seti ile gelmesi beklenen telefonların 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri de bulunacak.
WinFuture fiyat konusunda da tahminde bulunuyor. WinFuture'a göre S21 849 euro ve S21 Plus ise 1049 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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