Samsung dünyanın ilk 5G destekli tabletini tanıttı

10.5 inç büyüklüğünde 2560×1600 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen tablet gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alıyor.

Apple’ın iPad Pro modelini hedefine alan Galaxy Tab S6 5G, 13 Megapiksel + 5 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamerası ile dikkat çekiyor. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusunu da barındıran bu model, kutusundan Android 10 (One UI 2.0) işletim sistemi ile çıkıyor.

850 dolar fiyat etiketine sahip olan bu modelde 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Bu depolamayı microSD kart ile 1 TB’a kadar arttırabiliyorsunuz. AKG imzalı Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlörü ve S-Pen desteği ile ön plana çıkan tabletimizde Hızlı şarj destekli 7,040 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S6 5G ÖZELLİKLERİ



10.5 inç büyüklüğünde 2560×1600 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 7nm Mobile Platform

Adreno 640 GPU

6 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (1 TB’a kadar microSD desteği)

Android 10 işletim sistemi

13 Megapiksel + 5 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı arka kamera

8 Megapiksel ön kamera

Ekran içi parmak izi tarayıcı, İvmeölçer, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör ve RGB Işık Sensörü

AKG imzalı Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlör

S-Pen desteği

Boyutlar: 244.5 x 159.5 ×5.7mm

Ağırlık: 420g

5G, WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, USB Type-C, POGO pin

Hızlı şarj destekli 7,040 mAh kapasiteli batarya

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