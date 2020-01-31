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Samsung dünyanın ilk 5G destekli tabletini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Samsung, bugün dünyada bir ilke imza attı. Güney Koreli firma dünyanın ilk 5G destekli tableti olan Galaxy Tab S6 5G modeli ile karşımıza çıktı.

Samsung dünyanın ilk 5G destekli tabletini tanıttı

10.5 inç büyüklüğünde 2560×1600 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen tablet gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alıyor.

Apple’ın iPad Pro modelini hedefine alan Galaxy Tab S6 5G, 13 Megapiksel + 5 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamerası ile dikkat çekiyor. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusunu da barındıran bu model, kutusundan Android 10 (One UI 2.0) işletim sistemi ile çıkıyor.

850 dolar fiyat etiketine sahip olan bu modelde 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Bu depolamayı microSD kart ile 1 TB’a kadar arttırabiliyorsunuz. AKG imzalı Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlörü ve S-Pen desteği ile ön plana çıkan tabletimizde Hızlı şarj destekli 7,040 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S6 5G ÖZELLİKLERİ

10.5 inç büyüklüğünde 2560×1600 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 7nm Mobile Platform
Adreno 640 GPU
6 GB RAM
128 GB dahili depolama birimi (1 TB’a kadar microSD desteği)
Android 10 işletim sistemi
13 Megapiksel + 5 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı arka kamera
8 Megapiksel ön kamera
Ekran içi parmak izi tarayıcı, İvmeölçer, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör ve RGB Işık Sensörü
AKG imzalı Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlör
S-Pen desteği
Boyutlar: 244.5 x 159.5 ×5.7mm
Ağırlık: 420g
5G, WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, USB Type-C, POGO pin
Hızlı şarj destekli 7,040 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Tab S6 5G

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