HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihi resmen belli oldu

Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihi resmen belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Samsung, Exynos 1080'in çıkış tarihini duyurdu. Samsung, Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile 5 nm'lik Exynos 1080 işlemcisinin çıkış tarihini açıkladı. Peki AnTuTu testleri ortaya çıkan ve iPhone 12 işlemcisi Apple A14 Bionic'i geçtiği iddia edilen Samsung Exynos 1080 ne zaman tanıtılacak?

Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihi resmen belli oldu

Samsung Exynos 1080 işlemcisi, geçtiğimiz günlerde AnTuTu puanı ile karşımıza çıkmıştı. İddialara göre Samsung Exynos 1080 işlemcisi, AnTuTu testinde 693.600 puan almıştı. Bu puan ile Exynos 1080, Apple'ın iPhone 12'de ve iPad Air'de kullandığı Apple A14 Bionic işlemcisini geride bırakmış, Huawei Kirin 9000'e ise oldukça yaklaşmıştı. Detaylı performans sonuçları için merakla beklenen Samsung Exynos 1080 tanıtım tarihi hakkında ise Samsung'tan meraklı gideren bir paylaşım yapıldı.

İŞTE SAMSUNG EXYNOS 1080'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

Exynos 1080 tanıtım tarihi, Samsung tarafından açıklandı. Güney Koreli firma, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre Exynos 1080 12 Kasım tarihinde tanıtılacak.

Exynos 1080 tanıtım tarihi

Samsung Exynos 1080'in çekirdeklerinden dördünün Cortex-A78'den, geri kalan dördünün ise Cortex-A55 çekirdeğinden oluşması bekleniyor. Mali-G78 ekran kartının Samsung Exynos 1080'e eşlik etmesi ise neredeyse kesin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilirApple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir
İşte Kasım ayı hacamat günleri!İşte Kasım ayı hacamat günleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir
Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir
Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı
Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı
Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu
Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu
LG K92 resmi olarak tanıtıldı
LG K92 resmi olarak tanıtıldı
Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda
Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda
Samsung finansal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi
Samsung finansal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.