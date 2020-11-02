Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihi resmen belli oldu

Samsung Exynos 1080 işlemcisi, geçtiğimiz günlerde AnTuTu puanı ile karşımıza çıkmıştı. İddialara göre Samsung Exynos 1080 işlemcisi, AnTuTu testinde 693.600 puan almıştı. Bu puan ile Exynos 1080, Apple'ın iPhone 12'de ve iPad Air'de kullandığı Apple A14 Bionic işlemcisini geride bırakmış, Huawei Kirin 9000'e ise oldukça yaklaşmıştı. Detaylı performans sonuçları için merakla beklenen Samsung Exynos 1080 tanıtım tarihi hakkında ise Samsung'tan meraklı gideren bir paylaşım yapıldı.

İŞTE SAMSUNG EXYNOS 1080'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

Exynos 1080 tanıtım tarihi, Samsung tarafından açıklandı. Güney Koreli firma, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla Samsung Exynos 1080'in tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre Exynos 1080 12 Kasım tarihinde tanıtılacak.

Samsung Exynos 1080'in çekirdeklerinden dördünün Cortex-A78'den, geri kalan dördünün ise Cortex-A55 çekirdeğinden oluşması bekleniyor. Mali-G78 ekran kartının Samsung Exynos 1080'e eşlik etmesi ise neredeyse kesin.

