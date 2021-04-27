Samsung Galaxy A01 güncelleme aldı

Donanım yazılımı sürümü A015FXXU4BUD8. Güncelleme, ayrıca Nisan ayının güvenlik yamasını da getiriyor. Değişiklik günlüğü yayınlanmadı ancak güncelleme ile neyin geleceğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Android 11 ve One UI 3.0'ın önemli değişiklikleri ve özellikleri bu güncelleme ile gelecektir. One UI’nin yeni UI tasarımı ile birlikte tek seferlik izinler, sohbet balonları, bildirim alanında konuşma gruplaması, entegre medya kontrolleri gibi Android 11’e özgü özellikler gelecek. Çeşitli güvenlik ve performans iyileştirmeleri de buna dahil.

Şu an itibarıyla, yalnızca Rusya pazarı için bilgi sahibiyiz. Ancak yeni güncellemenin küresel pazarın geri kalanına ulaşması da çok uzun sürmeyecektir.

SAMSUNG GALAXY A01'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A01, 5,7 inçlik Infinity V ekran ile birlikte geliyor. Cihazda bulunan ön kamera, damla çentikli ekranın çentiğinde bulunuyor.

Cihazın ön kamerası 5 MP olarak belirlenmiş. Galaxy A01’in ekranı 720p+ çözünürlüğe sahip ve LCD panelden oluşuyor. Samsung Galaxy A01’in arka kamera kurulumu iki kameradan oluşuyor. Cihazın ana kamerası 13 MP çözünürlüğe sahipken ikinci kamera 2 MP’lik derinlik sensörü. Depolama tarafında Samsung Galaxy A01, 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip.

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