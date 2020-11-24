Samsung Galaxy A02 uygun fiyatla gelecek

Teknoloji sektöründeki isimlerden olan Samsung son dönemde uygun fiyatlı model sayısını önemli ölçüde arttırdı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de yeni nesil Galaxy A serisi modeliyle gündemde.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A02 ÖZELLİKLERİ

Güney Koreli şirketin yeni cihazı hakkındaki ilk detaylar geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung’un A serisindeki yeni modeli 5000 mAh‘lık ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelecek.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 450 yonga setinden güç alması beklenen telefonda 3GB RAM bulunacak.

Giriş seviyesine hitap eden modelde 5.7 inçlik HD+ çözünürlükte bir ekran yer alması bekleniyor. Arka yüzde 13MP + 2MP‘lik çift ana kamera kurulumuna sahip olan telefonun selfie kamerası ise 8MP olacak.

Genel beklenti Samsung‘un yeni modelinin uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Zaten telefonun özellikleri de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Samsung‘un son dönemde giriş seviyesi modellere ağırlık vermesi aslında sürpriz değil. Çinli şirketler gibi agresif bir fiyat politikası uygulamaya çalışan Samsung, giriş segmentindeki bu cihazlarla kaybettiği pazarları geri almayı hedefliyor.

Elbette Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin işi pek de kolay olmayacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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