HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy A02 uygun fiyatla gelecek

Samsung Galaxy A02 uygun fiyatla gelecek

24.11.2020 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy A02 uygun fiyatla gelecek

Samsung uygun fiyatlı model sayısını artırmaya devam ediyor. Şimdi de Samsung Galaxy A02 özellikleri ortaya çıktı.

Teknoloji sektöründeki isimlerden olan Samsung son dönemde uygun fiyatlı model sayısını önemli ölçüde arttırdı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de yeni nesil Galaxy A serisi modeliyle gündemde.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A02 ÖZELLİKLERİ

Güney Koreli şirketin yeni cihazı hakkındaki ilk detaylar geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung’un A serisindeki yeni modeli 5000 mAh‘lık ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelecek.
Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 450 yonga setinden güç alması beklenen telefonda 3GB RAM bulunacak.

Giriş seviyesine hitap eden modelde 5.7 inçlik HD+ çözünürlükte bir ekran yer alması bekleniyor. Arka yüzde 13MP + 2MP‘lik çift ana kamera kurulumuna sahip olan telefonun selfie kamerası ise 8MP olacak.

Genel beklenti Samsung‘un yeni modelinin uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Zaten telefonun özellikleri de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Samsung‘un son dönemde giriş seviyesi modellere ağırlık vermesi aslında sürpriz değil. Çinli şirketler gibi agresif bir fiyat politikası uygulamaya çalışan Samsung, giriş segmentindeki bu cihazlarla kaybettiği pazarları geri almayı hedefliyor.

Galaxy Fold 3, ekran altı kamera özelliğiyle gelecekGalaxy Fold 3, ekran altı kamera özelliğiyle gelecek

Elbette Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin işi pek de kolay olmayacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri resmileşti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Bazı iPhone modelleri kesik yiyebilir!Bazı iPhone modelleri kesik yiyebilir!
81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

iOS 15 güncellemesini bazı iPhone modelleri alamayabilir!

Bazı iPhone modelleri kesik yiyebilir!

Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı belli oldu, ön satışlar başladı!

DxOMark'ın 1 numarasının Türkiye fiyatı açıklandı! İşte fiyatı

Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer'e rüşvet suçlaması

Apple'da rüşvet skandalı! iPad'ler suça mı karıştı?

Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

Drone röntgencisi hapis cezasıyla durduruldu

Drone röntgencisi hapis cezasıyla durduruldu

Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

Facebook ve Instagram verileri nasıl çalınıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.