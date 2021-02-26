Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı! İşte Galaxy A32 4G'nin fiyatı ve özellikleri

Samsung akıllı telefon duyurularını Galaxy S21 ailesini tanıttıktan sonra da devam ettiriyor. Galaxy F62 gibi bir modeli geçtiğimiz günlerde Hindistan özelinde tanıtan Samsung, şimdi ise Galaxy A32 5G'nin 5G özelliklerine sahip olmayan modelini, yani Galaxy A32 4G'yi kamuoyuna lanse etti.

SAMSUNG GALAXY A32 4G ÖZELLİKLERİ

Galaxy A32 4G'nin özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran sürpriz bir şekilde 90 Hz yenileme oranına sahip. Fakat ekranda U şeklinde bir çentik var. Bu çentikte telefonun 20 MP'lik ön kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucusunu ekranının altında saklayan Galaxy A32 4G gücünü ise MediaTek Helio G80 işlemciden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu noktada Android işletim sistemine sahip telefonda microSD kart desteğinin yer aldığını da belirtelim. 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki bataryayı da unutmamız gerek.

Galaxy A32'nin arka tarafında dörtlü bir arka kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bu kurulumun en dikkat çeken kamerası 64 MP çözünürlüğe sahip olan ana kamera. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

SAMSUNG GALAXY A32 4G FİYATI

Samsung Galaxy A32'nin fiyatı da belirlenmiş durumda. Samsung Rusya'nın paylaştığına göre telefonun başlangıç versiyonu; siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile yaklaşık 269 dolarlık (19,990 ruble) bir fiyat etiketine sahip olacak.

