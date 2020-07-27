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Samsung Galaxy A42 devasa bir bataryayla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Samsung A ve M serisine yeni modeller dahil etmeyi sürdürüyor. Hali hazırda Güney Koreli teknoloji devinin orta segmentin yükünü bu iki seriye dağıttığını söyleyebiliriz. Artık eskisi kadar kafa karıştırıcı bir model kalabalığı yok.

Samsung Galaxy A42 devasa bir bataryayla geliyor

Genel itibariyle bakıldığında Samsung’un tüm orta segment modelleri M ve A serisi altında toplanmış durumda. Nitekim bu modellerden birisi de önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan A42.

Şimdiye kadar hem A, hem de M serisi için pek çok model tanıtan Samsung bir konuda hayli titiz davranıyor. O da batarya.

Güney Koreli şirket genel itibariyle hem A, hem de M serisi için çıkardığı telefonlara 4000 mAh’ın altında batarya koymamaya özen gösteriyor. Hatta önümüzdeki yıl bu minimum batarya miktarının 5000 mAh olacağını söylemek de pek yanlış olmaz.

GALAXY A42'YE DEV BATARYA

Zira önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Samsung Galaxy A42 modelinde bile 5000 mAh batarya bulunacak.

Muhtemelen daha üst seviyede yer alan A modellerinin bataryası da A42’den aşağı olmayacaktır.

Şunu da dipnot olarak hatırlatmak gerekiyor. Genel itibariyle M serisindeki modellerin bataryaları A serisindeki modellere nazaran daha büyük. Örneğin M31 ve M31s’te 6000 mAh’lık batarya bulunuyor.

Belki bu cihazların 2021’de çıkacak halefi modellerinde 7000 mAh’lık bataryalar görmek de mümkün olabilir.

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