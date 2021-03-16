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Samsung Galaxy A52 fiyatıyla birlikte sızdırıldı

16.03.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy A52 fiyatıyla birlikte sızdırıldı

Samsung'un yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A52 ve A72 telefonları tanıtılmadan önce cihazlar hakkında bilgiler sızdırıldı. Özellikle, 17 Mart’ta resmi bir duyuru yapılması planlanmasına rağmen, teknik özellikler ve fiyatlandırma bilgisi internete yayıldı.

Galaxy A52 5G modelinin de anonim sızıntı kaynağı sayesinde 4G varyantı için bilgilerine ulaşıldı. Siteye ve kaynağımıza göre, telefon sadece listelenmekle kalmıyor. Aynı zamanda Kenya’da zaten etkin bir şekilde 35.000 KSH’ye satılıyor (yaklaşık 270 euro'ya eşdeğer). Bu rakamın, önceki Samsung Galaxy A52 5G tekliflerinde gördüğümüz 365 euro ile 450 euro arasında değişen rakamlardan çok daha uygun göründüğünü itiraf etmeliyiz.

Bunun dışında, mağaza sayfasının kendisi, Snapdragon 750G yerine Snapdragon 720G kullanacağını duyurdu. 4G sürümünün esasen büyük 5G kardeşiyle aynı olacağına dair söylentiler ise doğrulandı.

GALAXY A52 ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Galaxy A52’nin diğer özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç Süper AMOLED ekran, 64 MP ana + 8 MP ultra geniş + 5 MP makro kamera bulunuyor. Ayrıca 2 MP derinlik sensörü ve 25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil yer alıyor. Kenya mağazasında satılan cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama alanı var. Yine de, daha yüksek katmanlı bir 8GB / 264GB varyantın da gelmesi bekleniyor. IP67 veya IP68 suya dayanıklılık sertifikaları ile gelecek olan telefonun 4G ve 5G versiyonları çentiksiz bir tasarıma sahip olacak. Cihazlar, Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzü ile gelecek. Telefonun resmi tanıtımının 17 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

Bilim kurulu üyeleri Türkiye’nin risk oranının artış gösterdiğini söylüyor

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akıllı telefon Samsung
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