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Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte Galaxy F41'in özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy F41'i sonunda tanıttı. Samsung'un F serisi ilk akıllı telefonu Samsung Galaxy F41 kameralarıyla dikkat çekerken, Samsung'un Infinity-U olarak isimlendirdiği çentikli yapısını sürdürüyor. İşte Samsung Galaxy F41'in fiyatı ve özellikleri...

Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte Galaxy F41'in özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy F41, ilk olarak Google Play Console'da görüntülenmişti. Samsung'un A'dan Z'ye kadar birçok seri ile akıllı telefon pazarında yer aldığı günümüzde F serisi ise bir ilk olacaktı. Zira Samsung, daha önce F serisi altında akıllı telefon üretmemişti. Samsung Galaxy S20 FE'yi geçtiğimiz günlerde tanıtan Samsung, bugün ise, kendisi için bir ilk olan Android'li akıllı telefonu Galaxy F41'i tanıttı.

SAMSUNG GALAXY F41 ÖZELLİKLERİ

Galaxy F41'in özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran nokta çentiğe değil, Infinity-U olarak adlandırılan bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Çentikte telefonun 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Ekran özelliklerini paylaştığımıza göre, şimdi Samsung Galaxy F41'in özelliklerine geçebiliriz. Galaxy F41, gücünü Samsung üretimi Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını microSD kart desteği ile artırmak mümkün. Galaxy F41, enerjisini 15W hızlı şarj desteği sunan 6000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

Samsung Galaxy F41 özellikleri

F serisi yeni akıllı telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise bizi Samsung Galaxy Note 20'de olduğu gibi dikey bir yapı karşılıyor. Bu yapıda sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP canlı odak kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun arka tarafındaki yerini koruyor. Maalesef ki Samsung Galaxy F41'in parmak izi sensörü ekrana entegre değil.

Samsung Galaxy F41 fiyatı

SAMSUNG GALAXY F41 FİYATI

Samsung Galaxy F41 fiyatı yaklaşık 232 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu fiyat telefonun 64 GB depolama alanına sahip modeli için geçerli. 128 GB dahili depolama alanıyla telefonu satın almak isteyenler ise yaklaşık olarak 245 dolar ödemek zorunda. Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renge sahip olan Android 10 tabanlı Galaxy F41, Hindistan'da 16 Ekim'de satışa sunulacak.

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