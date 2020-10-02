Samsung Galaxy M11 sonunda Avrupa’da

Samsung geçtiğimiz mart ayında giriş segmentine hitap eden uygun fiyatlı modeli M11’i satışa sunmuştu. Galaxy M11 özellikleri ve fiyatıyla Hindistan’da başarılı bir satış grafiğine imza atmıştı. Güney Koreli teknoloji devi uygun fiyatlı modelini şimdi de Avrupa’ya getirme kararı aldı. Telefonun Avrupa fiyatıyla ilgili bilgilere geçmeden önce özelliklerini hatırlatalım.

SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

Samsung’un giriş segmentindeki modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snpadragon 450 yonga setinden güç alacak. Sistemini 3GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 32GB.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik PLS TFT ekranla gelen telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 81,6. 5000 mAh’lık devasa bir bataryadan beslenen telefon kutudan ilk çıktığında ise One UI 2.0 destekli Android 10 ile çalışacak.

Arka yüzünde 13MP + 5MP + 2MP’lik üçlü ana kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

15W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek olan cihazın 4GB RAM ve 64GB’lık dahili depolamaya sahip 2. bir versiyonu da bulunuyor.