HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy M11 sonunda Avrupa’da

Samsung Galaxy M11 sonunda Avrupa’da

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Samsung’un giriş seviyesine hitap eden uygun fiyatlı modeli Avrupa’ya geliyor. İşte Samsung Galaxy M11 fiyatı ve diğer detaylar.

Samsung Galaxy M11 sonunda Avrupa’da

Samsung geçtiğimiz mart ayında giriş segmentine hitap eden uygun fiyatlı modeli M11’i satışa sunmuştu. Galaxy M11 özellikleri ve fiyatıyla Hindistan’da başarılı bir satış grafiğine imza atmıştı. Güney Koreli teknoloji devi uygun fiyatlı modelini şimdi de Avrupa’ya getirme kararı aldı. Telefonun Avrupa fiyatıyla ilgili bilgilere geçmeden önce özelliklerini hatırlatalım.

SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

Samsung’un giriş segmentindeki modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snpadragon 450 yonga setinden güç alacak. Sistemini 3GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 32GB.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik PLS TFT ekranla gelen telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 81,6. 5000 mAh’lık devasa bir bataryadan beslenen telefon kutudan ilk çıktığında ise One UI 2.0 destekli Android 10 ile çalışacak.

Arka yüzünde 13MP + 5MP + 2MP’lik üçlü ana kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

15W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek olan cihazın 4GB RAM ve 64GB’lık dahili depolamaya sahip 2. bir versiyonu da bulunuyor.

AVRUPA PAZARI İÇİN GALAXY M11 FİYATI BELLİ OLDU

Telefonun baz yani temel versiyonunun fiyatı ise 150 euro olarak belirtildi. Bu cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik netleşmiş değil. Muhtemelen M11 Türkiye fiyatı da 2000 TL civarında olacaktır.

Google Pixel 5 tanıtıldı! İşte özellikleri!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Google TV yeni Chromecast ile birlikte geldiGoogle TV yeni Chromecast ile birlikte geldi
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitch lisanslı güncel müzikle seyircileri coşturacak
Twitch telif sorununu çözüyor!
Realme 7 serisi 125W hızlı şarj ile geliyor
Realme 7 serisi batarya teknolojisiyle dikkat çekebilir
Çin, Google'a ceza kesebilir!
Google'a milyarlarca dolarlık ceza gelebilir! İşte nedeni
Google TV yeni Chromecast ile birlikte geldi
Google TV yeni Chromecast ile birlikte geldi
Türksat 5A uydusu teslim alındı
Türkiye'nin yeni uydusu teslim alındı
iPhone resim içinde resim özelliği için yeni YouTube kararı
iPhone kullanıcılarına YouTube müjdesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.